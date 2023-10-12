"SGK 1392 Personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplamda 1392 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi ve 4 teknisyen istihdam edilecek. Peki, KPSS 2023 6. TERCİH Sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Başvurular 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu pozisyonlar için yapılan başvurular KPSS-2023/6 tercihleri aracılığıyla alınmıştır ve şu anda başvuruların sonuçları beklenmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edilmektedir. Peki, KPSS 2023 6. TERCİH Sonuçları ne zaman açıklanacak? SGK 1392 Personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte detaylar…

KPSS 2023 6. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapacak. Bu yerleştirme sürecinde adaylar tercihlerini 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Adaylar tercihlerini KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına uygun olarak, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapacaklardır. Sonuçlar yine adayların T.C. Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden kontrol edilebilecektir.

SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEREDEN SORGULANIR?

SGK personel alımı başvuru sonuçlarının yayın tarihi henüz belirlenmedi. Sonuçların, başvuruların tamamlanmasını takiben ÖSYM tarafından yakın bir gelecekte açıklanması beklenmektedir. Bu süreçte herhangi bir resmi açıklama veya güncelleme olduğunda, sizlere en güncel bilgileri sunmak için haberlerimizi güncelleyeceğiz. Takipte kalmaya devam edin.