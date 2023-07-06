KPSS 2023/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

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KPSS 2023/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ