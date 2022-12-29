KPSS 2022 tercihleri açıklandı mı? KPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavına giren adaylar, kamuda boş kalan kadro ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini yapmaya başladı.21-28 Aralık tarihlerinde tercih işlemleri tamamlanmasının ardından adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.Peki,KPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kpss tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın kamuya atanmak için tercihte bulunduğu KPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, KPSS 2022 tercihleri açıklandı mı?KPSS-2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 tercihleri bitti mi? KPSS 2022 tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den henüz bir bilgilendirme gelmedi. Tercih sonuçlarının önümüzdeki yıl ocak ayında açıklanacağına dair detaylar paylaşılıyor. Ancak bununla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz dönem yapılan alımlarda tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş sonuçlar ise 20 Temmuz'da erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının 10 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS 2022/2.YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Aralık – 28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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