KPSS 2022 ÖABT sınav yerleri ve sınav giriş belgesi belli oldu mu?

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür- Yetenek sınavı ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından KPSS ÖABT sınavı hakkında araştırmalar yapılıyor. KPSS ÖABT sınavına giriş belgelerini açıklanıp açıklanmadı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. KPSS ÖABT sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz 2022 tarihindegerçekleştirilen KPSS Genel Kültür- Yetenek sınavı ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından KPSS ÖABT sınavı hakkında araştırmalar yapılıyor. KPSS ÖABT sınavına giriş belgelerini açıklanıp açıklanmadı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. KPSS ÖABT sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

KPSS 2022 LİSANS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-KPSS Lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta saat 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 2 Eylül'de açıklanacak.