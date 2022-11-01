KPSS 2022 branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS lisans branş bazında sıralama sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM KPSS branş bazında sıralamalarla ilgili yeni bir duyuru paylaştı. Konu hakkında adaylar, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS lisans branş bazında sıralama sorgulaması nasıl ve nereden yapılır? merak ediyor. İşte detaylar...

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre "2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022- Kpss Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır." Peki, KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı? KPSS lisans branş bazında sıralama sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

2022 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?

Konu hakkında ÖSYM 1 Kasım 2022 tarihinde duyuru paylaştı.

ÖSYM'nin resmi duyurusu:

"DUYURU

(01 Kasım 2022)

2022-KPSS Lisans: Branş Bazında Sıralamalar

2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS 2022 BRANŞ SIRALAMASINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS branş bazında sıralamalar, ÖSYM'nin açıklamasından sonra www.ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÖRÜNTÜLEME EKRANI

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.