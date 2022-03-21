KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama!

Kpss açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirilen duyuruyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Mart'ta tercihleri alınan "KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri" tamamlandı.

ÖSYM Başkanı Halit Aygün tarafından yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

"4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim."

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