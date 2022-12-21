KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercihleri ne zaman sona erecek? KPSS 2. tercihler ne zaman bitecek? KPSS 2. tercihler son gün ne zaman? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 tercih kılavuzu neden açılmıyor?

Kpss sınavına giren adayların 2. tercih dönemi bugün itibari ile başladı. Sınava giren adaylar ise tercih dönemini yakından takip ediyor. Arama motorlarında ise KPSS 2022/2 tercihleri ne zaman sona erecek? KPSS 2. tercihler ne zaman bitecek? KPSS 2. tercihler son gün ne zaman? soruları aratılıyor.

KPSS 2022/2. TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM KPSS 2. tercihlerin başladığını şöyle duyurdu;

"DUYURU

(21 Aralık 2022)

KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"