Bu yıl iki defa gerçekleştirilen KPSS 2022 sınavının sonuçlarının açıklamasının ardından memur adayları KPSS 2.yereştirme için araştırmalara başladı. Peki, KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS 2022 tercih kılavuzu yayınladı mı? KPSS 2022 tercihleri başladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler

KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS tercih nasıl yapılır?

Kpss 2022 tercihleri için heyecan doluka. Milyonlarca aday devlet memuru olmak için aldıkları puanlara göre tercihte bulunacak ve atamaları gerçekleşecek. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS Tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2022 tercihleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri açıklanırken kılavuz henüz belli olmadı.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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