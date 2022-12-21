KPSS 2022/2 tercih ücreti var mı? KPSS 2022/2 tercih ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercih ücreti var mı? KPSS 2022/2 tercih ücreti ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt aradı. Tercih dönemi başladı ve adaylar tercih ücretinin ne kadar olduğunu araştırdı. İşte merak edilenler...