KPSS 2022/2 tercih ücreti var mı? KPSS 2022/2 tercih ücreti ne kadar, kaç TL?
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KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercih ücreti var mı? KPSS 2022/2 tercih ücreti ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt aradı. Tercih dönemi başladı ve adaylar tercih ücretinin ne kadar olduğunu araştırdı. İşte merak edilenler...
Kpss 2. tercihleri bugün itibari ile başladı. KPSS sınavına giren adaylar ise tercih hakkında detayları merak ediyor. Arama motorlarında KPSS 2022/2 tercih ücreti var mı? KPSS 2022/2 tercih ücreti ne kadar, kaç TL? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.
KPSS 2. TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
KPSS 2. tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi. Tercih yapacak öğrenciler tercih ücreti ödeyecek.
Yerleştirme ücretleri şu bankalar aracılığıyla yatırılacak;
- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)