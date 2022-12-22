KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS/2 tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Kpss sınavına giren adayların 2. tercih dönemi dün itibari ile başladı. Sınava giren adaylar ise tercih dönemini yakından takip ediyor. KPSS/2 sınavına giren adaylar tercih yaparken bir yandan da arama motorlarında KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS/2 tercih sonuçları hangi gün açıklanacak?soruları aratılıyor.

KPSS 2022/2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. KPSS/2 tercihleri 21 Aralık günü başladı ve 28 Aralık tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemlerinin bitmesinin ardından KPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli olması bekleniyor.

KPSS 2022/2. TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM KPSS 2. tercihlerin başladığını şöyle duyurdu;

"DUYURU

(21 Aralık 2022)

KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI "