KPSS-2022/2 tercih sonuç sorgulama ekran!
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KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları acıkandı. Adaylar ÖSYM sitesinden kişisel şifreleri ile sonuçları sorgulayabiliyor. İşte KPSS-2022/2 tercih sonuç sorgulama ekranı
1-28 aralık tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. ÖSYM yaptığı açıklamayla birlikte KPSS-2022/2 tercihleri açıklandı.
KPSS-2022/2 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
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