KPSS-2022/2 tercih sonuç sorgulama ekran!

KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları acıkandı. Adaylar ÖSYM sitesinden kişisel şifreleri ile sonuçları sorgulayabiliyor. İşte KPSS-2022/2 tercih sonuç sorgulama ekranı