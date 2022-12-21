KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 tercih kılavuzu neden açılmıyor?

KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercih kılavuzuna erişim sağlamak için ÖSYM sitesine girdi. KPSS/2 Ön lisans tercih kılavuzuna erişim sağlayamayan adaylar ise arama motorlarında KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

Kpss sınavına giren adayların 2. tercih dönemi bugün itibari ile başladı. Sınava giren adaylar ise ÖSYM sitesinde tercih kılavuzu ekranını aradı. ÖSYM sitesinde KPSS 2 Önlisans tercih lisans kılavuzuna erişim sağlayamayanlar ise KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 Ön lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

KPSS/2 ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU NEDEN YOK?

KPSS/2 tercihleri bugün başladı ve ÖSYM sitesinde yer alan tercih kılavuzuna erişim sağlanmıyor. Sebebi henüz bilinmiyor, ÖSYM sitesinde teknik bir hata olabileceği düşünülüyor.