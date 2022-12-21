KPSS-2022/2 Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor?

KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercih kılavuzuna erişim sağlamak için ÖSYM sitesine girdi. KPSS/2 lisans tercih kılavuzuna erişim sağlayamayan adaylar ise arama motorlarında KPSS-2022/2 Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor? sorularını araştırdı.