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KPSS-2022/2 Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor?

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KPSS-2022/2 Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor?

KPSS 2. tercihlerinin başlaması ile beraber adaylar KPSS 2022/2 tercih kılavuzuna erişim sağlamak için ÖSYM sitesine girdi. KPSS/2 lisans tercih kılavuzuna erişim sağlayamayan adaylar ise arama motorlarında KPSS-2022/2 Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

KPSS-20222 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-20222 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 tercih kılavuzu neden açılmıyor?KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 tercih kılavuzu neden açılmıyor?

Kpss sınavına giren adayların 2. tercih dönemi bugün itibari ile başladı. Sınava giren adaylar ise ÖSYM sitesinde tercih kılavuzu ekranını aradı. ÖSYM sitesinde KPSS 2 lisans tercih lisans kılavuzuna erişim sağlayamayanlar ise KPSS-2022/2 Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 lisans tercih kılavuzu neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

KPSS/2 LİSANS TERCİH KILAVUZU NEDEN YOK?

KPSS/2 tercihleri bugün başladı ve ÖSYM sitesinde yer alan tercih kılavuzu linki aşağıdadır. Linke tıklayarak kavuza erişebilirsiniz.

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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