KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS/12 sonuç sorgulama ekranı!

07 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar ise KPSS/12 sonuç sorgulama ekranını arıyor. KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS/12 sonuç sorgulama ekranı!