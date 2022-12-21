KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS/12 sonuç sorgulama ekranı!
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07 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar ise KPSS/12 sonuç sorgulama ekranını arıyor. KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS/12 sonuç sorgulama ekranı!
07 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS/12 sonuç sorgulama ekranı!
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çevre, Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Personel Yerleştirme sonuçları erişime açıldı.
"DUYURU
(21 Aralık 2022)
KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
07 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI!