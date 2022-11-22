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KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir?

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KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercihleri 11 - 17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla alınmıştı. Bir devlet kurumunda memur olabilme hayali kuran adayların heyecanla beklediği KPSS 2022/10 personel alımı tercih sonuçlarına göre 88 aday Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik bakanlığı KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama! KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, Çevre ve Şehircilik bakanlığı KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama! KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

KPSS 2022/10 YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

KPSS-2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sınava giren adaylar için erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

KPSS 2022/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Gündem Yaşam Haberler

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