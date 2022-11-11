KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında yerleştirilecek adaylar için tercihler ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Peki, KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?
KPSS-2022/10 yerleştirme işlemleri için tercih alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Peki, KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?
KPSS 2022/10 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS-2022/10 yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. Adaylar aşağıda yer alan kısımdan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna ulaşabilirler.