Üye Girişi
Haberi Paylaş

KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?

Gündem Haberleri

KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında yerleştirilecek adaylar için tercihler ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Peki, KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?

KPSS-2022/10 yerleştirme işlemleri için tercih alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Peki, KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?

KPSS 2022/10 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2022/10 yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. Adaylar aşağıda yer alan kısımdan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna ulaşabilirler.

KPSS-2022/10 TERCİH KILAVUZU

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

KPSS Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title