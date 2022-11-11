KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında yerleştirilecek adaylar için tercihler ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Peki, KPSS 2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman?