KPSS 2022/1 tercih kılavuzu! KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı? - Haberler

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KPSS 2022/1 tercih kılavuzu! KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

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KPSS 2022/1 tercih kılavuzu! KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı? merak ediliyordu. İşte, KPSS 2022/1 tercih kılavuzu!

Kpss 2022/1 tercih kılavuzu! 30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı? merak ediliyordu. İşte, KPSS 2022/1 tercih kılavuzu haberimizde...

KPSSS 2022/1 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'nin internet sitesinde KPSS 2022/1 tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS 2022/1 tercih kılavuzu için tıklayınız .

  • Genel Bilgiler
  • TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
  • TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
  • TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
  • Özel Koşullar
  • Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
  • Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
  • Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
  • Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar
  • Mezun Olunan Ön Lisans Programı
  • Mezun Olunan Lisans Programı
  • Dilekçe

KPSSS 2022/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2022/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

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