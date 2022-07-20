KPSS 2022/1 tercih kılavuzu! KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı?
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30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı? merak ediliyordu. İşte, KPSS 2022/1 tercih kılavuzu!
Kpss 2022/1 tercih kılavuzu! 30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı? merak ediliyordu. İşte, KPSS 2022/1 tercih kılavuzu haberimizde...
KPSSS 2022/1 TERCİH KILAVUZU
ÖSYM'nin internet sitesinde KPSS 2022/1 tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS 2022/1 tercih kılavuzu için tıklayınız .
- Genel Bilgiler
- TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
- TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
- TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
- Özel Koşullar
- Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar
- Mezun Olunan Ön Lisans Programı
- Mezun Olunan Lisans Programı
- Dilekçe
KPSSS 2022/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS-2022/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.