KPSS-2022/1 sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları öğrenme ekranı! - Haberler

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KPSS-2022/1 sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

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KPSS-2022/1 sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

KPSS-2022/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte, KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve KPSS-2022/1 sonuçları açıklandı! KPSS sonuçları öğrenme ekranı!

KPSS-2022/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
DUYURU

(20 Temmuz 2022)

KPSS-2022/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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