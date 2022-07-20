KPSS 2022/1 nedir? KPSS-2022/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS-2022/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

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KPSS-2022/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi sitesinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

KPSS-2022/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2022/1 tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS tercih kılavuzu için tıklayınız.