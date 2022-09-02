Instagram hesabından paylaştığı dans videolarıyla ünlenen Kozmik Dede'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Kozmik Dede kimdir? Kozmik Dede kaç yaşında? Kozmik Dede gerçek ismi ne? İşte detaylar...

İstanbul'un Balat ilçesinde dans ettiği videolarını Instagram hesabından paylaşan Kozmik Dede'nin hayatı merak edildi.Hülya Avşar ile ettiği dans videosu sonrasında Kozmik Dede adıyla tanınan kişinin gerçekte kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Kozmik Dede kimdir? Kozmik Dede kaç yaşında? Kozmik Dede gerçek ismi ne? Detaylar haberimizde...

KOZMİK DEDE KİMDİR?

Asıl adı Erdinç Özyürük olan Kozmik Dede Kırklareli Pınarhisar'da dünyaya gelmiştir. Daha sonra gemilerde çalışmaya başlayınca doğduğu şehri terketmek zorunda kalıyor. Bir kez evlenen Kozmik Dede'nin bu evliliğinden çocuğu olmamıştır. Sanat Okulunda ağaç işleri bölümünü bitirdiği söyleyen Kozmik Dede, şimdilerde İstanbul'un Balat ilçesinde bulunan dükkanında ağaçları temizleyerek üstlerine resim yaparak satmaktadır. Kozmik Dede, 8 yıldır Balat'ta yaşamaktadır.

KOZMİK DEDE KAÇ YAŞINDA?

83 yaşında olduğu öne sürülen Kozmik Dede'nin daha sonra ortaya çıkan iddiaya göre 55 yaşında olduğu söylenmektedir.

KOZMİK DEDE GERÇEK İSMİ NE?

Kozmik Dede'nin gerçek ismi Erdinç Özyürük'tür.