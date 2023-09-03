Kozan Kalesi'nin restorasyonu tamamlanıyor

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, en kısa sürede Kozan Kalesi'nin restorasyonunun biteceğini ve turizme kazandırılacağını söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Özgan'ı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ziyaret etti. Özgan ziyaret sırasında, restorasyon yapılan tarihi yapılar hakkında bilgi verdi. Özgan, "Sayın vekilimize en önemli restorasyon projelerimizi anlattık. Kozan Kalesi ve Atatürk Parkı'nın genişletilmesi projeleri de konuşuldu" dedi. Özgan, Kozan Kalesi'nin, Çukurova'nın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek, "Kalenin restorasyonunu tamamlayarak, turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Atatürk Parkı'nın da genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Parkın, Kozan'ın en önemli değişim alanlarından biri haline gelmesini istiyoruz. İlgilerinden dolayı sonsuz teşekkürler " diye konuştu.

Karamık, ise, istişarenin Kozan için önemli olduğunu belirterek, "Başkanımızla Kozan'ımızın kalkınması ve gelişmesi için gerekli çalışmaları değerlendirdik. Kozan Kalesi'nin restorasyonunun ve Atatürk Parkı'nın genişletilmesi, Kozan'ın turizm potansiyelini artıracaktır. Kozan'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması için yapılacak çalışmalara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özgan, Karamık'a, Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde hazırlanan Arıkan Konağı'nın rölyef tablosunu hediye etti. - ADANA