MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasında il olmayı bekleyen ilçelerin yeniden gündeme gelmesi, Kozan'da büyük heyecana neden oldu. Bahçeli'nin Türkiye'nin yeni yüzyılında gücünü artırarak "100 il ve bin ilçeden" oluşan bir idari yapı inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahip olduğunu belirtmesi, Osmanlı döneminde sancak olan ve 1926'da ilden ilçeye dönüştürülen Kozan'da sevinçle karşılandı. Peki, Kozan il mi olacak? Adana – Kozan il olacak mı? Kozan ne zaman il olacak, son durum ne?

KOZAN İL Mİ OLACAK?

Kozan'ın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ve İmamoğlu ilçelerinin tarihten bu yana merkezi olduğunu ve Adana'ya olan uzak mesafesi nedeni ile birçok dezavantajlar yaşandığını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçelerinin il olması ile birlikte tarih, turizm, tarım, sanayisi ile bölgenin gelişen, büyüyen büyük bir merkez olma potansiyeli olduğunu kaydetti. Geçmiş yıllarda Kozan'ın vilayet hakkının geri verilmesi için Kent Konseyi ile birlikte yapılan çalışmaların kitapçık ile tüm bakan ve milletvekillerine ulaştırıldığını söyleyen Başkan Özgan, 100. yılda Kozan'ın il olacağına inandıklarını ifade etti.

Başkan Özgan yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Kozan Osmanlı'da sancak merkezi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kozan il merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak Kozan milletvekili. 1926 yılında Kozan kazaya dönüştürülüyor. Böyle bir kadim hakkımız var. İl hakkımızın aslında geri iade edilmesini talep ediyoruz. Daha önceden biz bir kitapçık hazırladık. 2011 yılında bir kitapçık Kent Konseyi, siyasilerimizle beraber bunu gündeme taşımıştık. Bu kitapçığı tüm milletvekillerimize Meclise gönderdik. Hatta Kozan'ın meşhur portakalıyla beraber Ankara gündemine getirdik. Kozan coğrafya olarak da, fiziki olarak da, nüfus olarak da il olmayı hak eden bir ilçe. Saimbeyli, Tufanbeyli, daha önce Kadirli Osmanlı döneminde sancağa bağlı bir kaza.

Kozan bu dediğim özellikle il merkezi gibi işlem görüyor. Sanayiden tarıma hep halkımız çevre ilçelerden Kozan'a geliyorlar, ticaret Kozan'da. Kozan il olursa daha güzel yönetilecektir. Kadirli, Osmaniye beşinci, altıncı derecede teşvik alıyor. Ama Kozan'ın da organize sanayi bölgesi var. Maalesef bundan yararlanamıyoruz. Büyük yatırımcı Kozan'a gelemiyor. O yüzden ekonomimiz, turizm gelişmiyor. Yani bunlar açısından da Kozan'ın il olması gerekli. Bence hakkı teslim edilmeli. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Kozan halkının da yüreği var zaten. Kozan'ın il olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.