Kozan'da Togg T10X Pamukkale Modeli Trafiği Salladı

Adana'nın Kozan ilçesindeki talihlisine teslim edilen Togg uzun menzilli T10X Pamukkale modeli, ilçede trafikte büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kozan'daki talihlisi Coskun Aslan'a teslimatı yapılan yerli ve milli otomobil Togg, trafikte görenleri kendine hayran bırakıyor. Coşkun Aslan, "Aracın tüm detayları mükemmel düşünülmüş. Kullanıcıya özel birçok yenilik var. Araçta hiç ses olmadığı gibi kamera dizaynı, trafik kontrolü, hız ayarı, iç dizayn ve konfor muhteşem tasarlanmış. Ben arkadaşlarıma şunu diyorum. Bildiğiniz ve bindiğiniz tüm araçları unutun diyorum. Bizim gurur kaynağımız. Asil talihli listesinden 213'üncü sıradan aracım teslim edildi. Halkın ilgisi çok yoğun. Haklılar, gurur kaynağı. Bizim çocuklar mükemmel bir iş başarmışlar. Aracı aldığımdan beri telefonlarım susmuyor, ben de elimden geldikçe arkadaşları merak edenleri gezdirmeye çalışıyorum. Yolda yoğun kornalar, resim çektirmek isteyenler, muhteşem bir ilgi var" dedi.

"Şarjı, dizaynı her detay mükemmel düşünülmüş. Kozan'da iki petrolde şarj istasyonu var. Ben evden dolum yapıyorum" diyen Aslan, "Aracı aldıktan sonra sosyal medya ve bireysel paylaşımlarımın ardından çok kişi 'bana aracı satar mısın' dedi. Bir kişi '2 milyon 500 bin TL'ye bana satar mısın' dedi ama ben aracı satmak için değil binmek için aldım" şeklinde konuştu.

Görenler hayran kalıyor

Otomobili gören ve sahibinin çok şanslı olduğunu söyleyen Rasim Çelik, "Aracı çok beğendim. Ben bana çıkmaz diye katılmamıştım ama çok güzel bir araç olmuş. Sahibine hayırlı olsun adam çok şanslıymış" diye konuştu.

Aracın sahibi Coşkun Aslan'ın kızı Ayşe Ecem Aslan ise, "Arabayı çok beğendim, babam her gün beni gezdirsin istiyoruz. Akşamları serin olunca geziyoruz. Arkadaşlarım çok şanslı olduğumu söylüyor, çok mutluyuz. Arkadaşlarım telefonla fotoğraf çektiriyor" dedi.

Aracı trafikte görenler hayranlıklarını ve beğenilerini araç sahibine iletirken, birçok kişi araçla gezmek için talepte bulunuyor. - ADANA