Kozan'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde 30 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Yaşar Ölmez (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yaşar Ölmez yönetimindeki 01 ABS 259 plakalı otomobil köy bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 30 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaşar Ölmez'i ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ölmez, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Ölmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.