Kozan'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı üzerindeki köprüde meydana geldi. Ahmet T. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra da köprünün korkuluklarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Hüseyin A. ve Burak A. kendi imkanlarıyla sıkıştıkları yerden kurtuldu. Ahmet T. ise ekiplerin 1.5 çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)