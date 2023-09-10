Kozan'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç bariyerlere çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki otomobil, Kozan-Feke kara yolunda kontrolden çıkınca bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü A.T. ile aynı araçtaki H.A. ve B.A.K. yaralandı.

H.A. ve B.A.K. kendi imkanlarıyla otomobilden hafif yaralı olarak çıktı.

Araçta sıkışan A.T. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.