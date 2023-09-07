Kozan'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil takla attı ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde lastiği patlayan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdam mevkiinde, Cabbar A. idaresindeki 33 VON 24 plakalı aracın arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA