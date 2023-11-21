Kozan'da Kadınlara Yönelik Cenaze Yıkama Kursu Açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı. Kursa 12 kursiyer katılıyor ve kadınlara cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi uygulamaları öğretiliyor. Kursiyerler, Kozan'ın yanı sıra diğer ilçelerde de görev alabilecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa, 12 kursiyer katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze aracı desteği sağlanan kursta kadınlara, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi uygulamaları olarak gösteriliyor.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Ülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç duyulması nedeniyle kursu açtıklarını söyledi.

Şu an kursta 12 kursiyerin bulunduğunu anlatan Ülger, kadınların eğitimlerin ardından Kozan'ın yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde diğer ilçelerde de görev alabileceğini kaydetti.