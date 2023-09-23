Kozan'da deprem mi oldu? Az önce Kozan'da deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Adana Kozan'da deprem mi oldu? Az önce Kozan'da deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!