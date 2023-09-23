Kozan'da deprem mi oldu? Az önce Kozan'da deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!
AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Adana Kozan'da deprem mi oldu? Az önce Kozan'da deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Kozan'da deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adana deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kozan'da deprem mi oldu? Az önce Kozan'da deprem mi oldu? Son dakika Adana depremleri! 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!
KOZAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
DERİNLİK 8 KİLOMETRE
6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş, bugün yeniden sallandı. 4.6 şiddetindeki deprem kentte panik yaratırken, sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.