Kozan'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Adana'nın Kozan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kozan-Kadirli kara yolunda A.S.B. idaresindeki 01 EIU 33 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sebebiyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Otomobil