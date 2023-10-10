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Kozan'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.