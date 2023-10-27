Adana'nın Kozan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çıkışında alev alan bir otomobilde 3 kişi yaralandı ve bir koyun telef oldu.

Kozan'da alev alan otomobil faciaya neden oluyordu.

Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanbeyli Bulvarı Sirelif mevkiinde bir akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil henüz nedeni bilinmeyen sebepten alev aldı. Sirelif mevkiinde akaryakit istasyonundan yakıt aldıktan sonra ana yola çıkarken alev alan otomobilde içinde bulunan 3 kişi yaralandı bagajda bulunan 2 koyundan biri ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre çevredekilerin acil müdahalesi ile 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye,112, AKOM ve polis ekipleri yangına müdahale ettiler. 01 UY 285 plakalı otomobil bilinmedik sebeple yangın çıkması üzerine sürücüsü Mustafa Özkan(40), oğlu Berat Özkan(9), Ziya Can yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Otomobil bagajında bulunan iki koyundan biri ise yanarak telef oldu. - ADANA