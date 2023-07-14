Koza Altın İşletmeleri'nin temettü tarihi ve miktarı açıklandı. Kar payı kullanım hak tarihi böylece netlik kazanmış oldu. Kozal temettü ne zaman? sorusu da yanıt bulan sorular arasında.

Borsada merak edilmekte olan Kozal temettüsü hakkında yapılan açıklama ile birlikte Kozal temettü ne zaman? Sorusu yanıt buldu. Koza Altın İşletmeleri temettüsü hakkındaki araştırmalar sürüyor. Borsada temettü tarihleri büyük önem taşıyor ve bu nedenle Kozal temettü ne zaman? Sorusu da merak edilenler arasında. Peki, Kozal temettü ne zaman? Koza Altın İşletmeleri temettü ne zaman, hangi tarihte yatacak?

KOZAL TEMETTÜ NE ZAMAN?

Koza Altın İşletmeleri tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"11.07.2023 tarihinde yaptığımız açıklamaya ek olarak,

Şirketimizin 14.07.2023 tarihinde yapacağı kar payı dağıtım konusunda, kar payı hak kullanım tarihi 14.07.2023 olup, 1 TL nominal değerli paya Brüt 0,40 TL (Kırk Kuruş), Net 0,36 TL (Otuz Altı Kuruş) tutar ödenecektir. Kesilecek Stopaj oranı %10'dur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla," Buna göre, KOZAL kar payı kullanım hak tarihi 14 Temmuz olarak bildirildi.