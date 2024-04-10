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Köylerindeki asırlık bayram sabahı geleneğini İstanbul'da da sürdürüyorlar

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Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi sakinleri, memleketlerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini İstanbul'da sürdürüyor. Bayram namazının ardından çayırlık alanda tek sıralı kuyruklar oluşturan mahalleli köylerindeki bayramlaşma geleneğini İstanbul'a taşırken, o anlar havadan görüntülendi.

Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda vatandaş, memleketlerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini İstanbul'da da sürdürüyor. Köylerindeki tüm vatandaşların köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneğini yıllar önce İstanbul'a gelen mahalle sakinleri burada da devam ettirdi. Bayram namazının ardından mahalledeki boş arazide tek sıralı kuyruklar oluşturan vatandaşların bayramlaştığı anlar ise havadan görüntülendi. Bayramlaşma sonrası yöresel lezzetlerden Herise yiyen vatandaşlar, ardından toplu mezarlık ziyaretleri ile ev ziyaretleri yapıyor. Bayramlaşma geleneğinin asırlardır memleketlerinde devam ettiğini söyleyen vatandaşlar, uzun yıllar bu geleneği İstanbul'da da sürdürmek istediklerini dile getirdiler.

"Memlekette her ev ne yapıyorsa burada da aynısını yapmaya devam ediyoruz"

Bayramlaşmayla ilgili konuşan Boğazköy İstiklal Mahallesi Muhtarı Ersin Esenboğa, "Geleneksel büyüklerimizden gördüğümüz bir bayramlaşma, biz de devam ettiriyoruz. İnşallah bizim gençlerimiz de devam edecek. Memlekette her ev ne yapıyorsa burada da aynısını yapmaya devam ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yıllardır bayramlaşmaya katılan Cevdet Kayan, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Gördüğünüz gibi yüzyıllık geleneğimizi İstanbul'a getirdik. İlk önce bayram namazı, sonrasında bayramlaşma ve sonrasında yöresel yemeğimizi yiyoruz. Bu şekilde geleneğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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