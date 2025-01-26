Köyden İndim Şehire sorusu cevap Pireli Kebap mı, Telaş Böreği mi, Acep pilavı mı, İpli köfte mi?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Köyden İndim Şehire" filminde Himmet altınları sayarken Hayret, yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Köyden İndim Şehire" filminde Himmet altınları sayarken Hayret, yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

"KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE" FİLMİNDE HİMMET ALTINLARI SAYARKEN HAYRET, YEDİKLERİNİN EN İYİSİ OLARAK HANGİ YİYECEĞİ SÖYLEYİNCE HİMMET ONU DÜZELTEREK ALTINLARIN SAYISINI UNUTUR?

A: Pireli Kebap

B: Telaş Böreği

C: Acep pilavı

D: İpli köfte

Cevap: A Pireli Kebap