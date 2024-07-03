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Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köyden İndim Şehire filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu, özeti ve Köyden İndim Şehire oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Köyden İndim Şehire filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur -ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür -evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlk gösterim tarihi: 1974

Yönetmeni: Ertem Eğilmez

Senaryo: Zeki Alasya

Oyuncu kadrosu

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi

Osman Demir
Osman Demir
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