Köyceğiz yangın! 22 Haziran Köyceğiz'de yangın mı çıktı, neden? Muğla Köyceğiz'de yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü?

Köyceğiz'de orman yangını çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, Muğla'da ne zaman yangın çıktı? Köyceğiz'de yangın mı çıktı? 22 Haziran Çarşamba Muğla Köyceğiz'de yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü? Yangın nerede çıktı, hangi bölgede? merak etti. Köyceğiz son dakika yangın haberleri sizlerle...

MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE YANGIN MI ÇIKTI? (22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA)

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KÖYCEĞİZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KÖYCEĞİZ YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Toparlar Mahallesi Şelale mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.

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