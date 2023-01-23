Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız." açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından Köy okulları tekrar mı açılacak, hangi köy okulları açılacak? sorusu gündeme taşındı.

Köy okulları tekrar mı açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız." açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından Köy okulları tekrar mı açılacak, hangi köy okulları açılacak? sorusu gündeme taşındı. İşte detaylar...

KÖY OKULLARI TEKRAR MI AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız. Sadece anaokulu ve ilkokul açmıyoruz. Köylerde Halk Eğitim Merkezleri de kuruyoruz" dedi, ayrıca rehber öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

'KÖY OKULLARINI AÇIYORUZ'



2022 yılında bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattıkları 'Aile Okulu Projesi'ne de değinen Özer, "Ağustos ayında 81 ilde başladık ve hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmaktı. Biz bu projeyi başlattığımız zaman 1 milyon rakamını çok afaki bulduk ama bir yılın sonunda 1 milyon 145 bin 555 aileye ulaştık. Katılımcıların yüzde 73'ü kadınlardan oluşuyordu. İçişleri Bakanlığımız ile protokol yaptık şimdi muhtarları da eğitime dahil ettik. Tüm muhtarlarımızı 'Aile Okulu' eğitiminden geçiriyoruz.

2023 yılındaki hedefimiz 2,5 milyon aileye ulaşmak. Köy okullarını açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 bin köy okulunun açılışını Külliye'de yapmıştık. Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız. Ama bir değişiklik yaptık; sadece anaokulu ve ilkokul açmıyoruz. Köylerde Halk Eğitim Merkezleri de kuruyoruz.

Oradaki vatandaşlarımızın, özellikle kadınlarımızın Halk Eğitim üzerindeki kurslara erişebilirliğini arttırabilmek için Aile Okulu da dahil olmak üzere yaşam becerilerini geliştirmek ve değerler ile beraber tekrar temas edebilmesini sağlayacak çok sayıda kursu köylere ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 170 bin vatandaşımız ve ağırlıklı olarak kadınlarımız bu kurslardan faydalandılar" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ SAĞLIKLI, GÜVENLİ OKUL İKLİMİ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli'nde düzenlenen 'Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı'na katıldı. Bir eğitim politikasının, okula direkt olarak etki etmezse sonuç vermeyeceğini belirten Özer, "Bakanlık olarak bizim ağırlık verdiğimiz şey okul. Her zaman konuşmalarımızda tekrarlıyoruz. Bir eğitim politikası okula sirayet etmezse retorik olmaktan öteye geçemez. Onun için biz her projemizde, 2022'deki yaptığımız tüm projelerde veya 2023'te yapacağınız tüm projelerde okulu etkileyen direkt okulda hissedilecek politikalara ağırlık veriyoruz.

Amacımız, sağlıklı güvenli bir okul iklimini inşa etmek. Eğer sağlıklı ve güvenli bir okul iklimi inşa edebilirsek o ortamda öğrenme maksimum verimlilikte gerçekleşebilir. Onun için sürekli okulu güçlendirecek, destekleyecek, ayakları üzerinde duracak mekanizmaları inşa etmeye çalışıyoruz. Akran zorbalığı, bunun oradaki yaşantının bir parçası sadece. Eğer biz bu iklimi güçlendirirsek çok daha sağlıklı eğitim sistemimiz olacak. Bir değer davranışa dönüştüğü zaman üreticidir. Okutulduğu zaman değil.

Yaşam pratiklerini güçlendirecek bir akışkanlık kazandırmak, sağlamak lazım. Bütüncül bir şekilde ana resmi görecek şekilde bakmamız lazım. Eğer 'Okulda şiddet var' diyorsak evde şiddet var demektir. Toplumda şiddet var demektir. Asıl koruyucu önlemdir. Ortaya çıkabilmesini engelleyecek mekanizmaları sistemin içerisinde enjekte etmeyi bilmektir" ifadelerini kullandı.

'EN AZ BİR REHBER ÖĞRETMEN'

Rehber öğretmenleri ile ilgili müjde vereceğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz her atamada öncelik verdiğimiz alanlar var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok ağırlık verdik. İçişleri Bakanlığımızla bir çalışmaya başladık. Özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili çok ciddi bir seferberliğe başladık.

Hedefimiz 2 ay içerisinde; yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamında, öğretmenlerimizin tamamını ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza, bağımlılıkla ilgili farkındalık kazandıracak eğitimi uygulamaya başlamak. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Onun için 2023 öğretmen atamasında, rehber öğretmenlerimize her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz."