Dünya Sağlık Örgütü, Kovid 19 salgınının küresel bir sağlık acil durumu olmaktan çıktığını duyurdu. Gündeme gelen haber sonrasında Kovid 19'un ilk ne zaman ortaya çıktığı araştırılıyor. Peki, Kovid 19 ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Korona Türkiye'ye ilk ne zaman geldi? Covid ne zaman başladı? İşte detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid 19 salgınının küresel bir sağlık acil durumu olmaktan çıktığını açıkladı. DSÖ tarafından yapılan açıklama sonrasında Kovid 19'un ilk ne zaman ortaya çıktığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Korona Türkiye'ye ne zaman geldi sorusu araştırılıyor. Peki, Kovid 19 ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Korona Türkiye'ye ilk ne zaman geldi? Covid ne zaman başladı? Detaylar haberimizde..

KOVİD 19 İLK NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür.