Kovan filmi oyuncuları kim? Kovan filmi konusu, oyuncuları ve Kovan özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kovan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kovan konusu, özeti ve Kovan oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kovan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kovan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kovan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kovan konusu nedir, Kovan oyuncuları kimler ve Kovan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOVAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.

Oyuncular

Meryem Uzerli

Feyyaz Duman

Hakan Karsak

Burcu Salihoğlu

Şennur Nogaylar