Kovan filmi nerede çekildi? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var? - Haberler

Kovan filmi nerede çekildi? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
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Başrolünde Meryem Uzerli'nin rol aldığı ve Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kovan" filmi bugün TRT 1'de ekranlara geliyor. İzleyiciler, Kovan nerede çekildi? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. İşte Kovan filmi hakkında bilgiler...
Kovan filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 4 Ocak 2022 Salı akşamı TRT 1'de ekranlara gelen ve çok izlenen Kovan filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Ayrcaı filmin çekildiği yer de merak konusu oldu. Peki, Kovan nerede çekildi? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Meryem Uzerli'nin başrolde yer aldığı Kovan filminin çekimleri Artvin Borçka'ya bağlı Macael vadisinde yapıldı.
İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.
Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.
- Meryem Uzerli
- Feyyaz Duman
- Hakan Karsak
- Burcu Salihoğlu
- Şennur Nogaylar
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