Kovan filmi nerede çekildi? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var? - Haberler

Kovan filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 4 Ocak 2022 Salı akşamı TRT 1'de ekranlara gelen ve çok izlenen Kovan filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Ayrcaı filmin çekildiği yer de merak konusu oldu. Peki, Kovan nerede çekildi? Kovan filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kovan filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Meryem Uzerli'nin başrolde yer aldığı Kovan filminin çekimleri Artvin Borçka'ya bağlı Macael vadisinde yapıldı.

KOVAN FİLMİ KONUSU NE?

İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.

Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Meryem Uzerli

Feyyaz Duman

Hakan Karsak

Burcu Salihoğlu

Şennur Nogaylar

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