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Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

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"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak. Peki, Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor. Peki, Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

KÖTÜ KAN KONUSU NE?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

KÖTÜ KAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekildiği henüz açıklanmadı.

Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

KÖTÜ KAN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

Karakterler:

Kartal (Ertan Saban)

Nazan (Damla Sönmez)

Fevzi (Hüseyin Avni Danyal)

Burhan (Levent Ülgen)

Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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