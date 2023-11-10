Kotex hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kotex hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Kotex markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Kotex hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

KOTEX HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Sahibi: Kimberly-Clark

Kökeni : Amerika Birleşik Devletleri

Kotex Kimberly-Clark şirketine ait, dünyada kadınlar için ince ve hijyenik pedler ve tamponlar üreten markadır.

Modern, ticari, tek kullanımlık pedler ilk kez Almanya'da ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Hartmann ve ABD'de Johnson & Johnson şirketi tarafından tanıtılmıştır. Ancak Kimberly-Clark tarafından 1920 yılında başlatılan Kotex markası daha popüler ve yaygın oldu. Hearst Corporation medya şirketinin Good Housekeeping dergisinde yerleştirilen reklamla geniş kitlelere tanındı.Bu pazarlama ürünün toplu satışına neden oldu.[1] Procter & Gamble 1983 yılında piyasaya Orkid (Always) markasını çıkarmakla Kotex'e rakip oluşturdu.

1927 yılında 57 ülkede satışı 11.000.000 $'a ulaşan Kotex markası şimdi 150-den fazla ülkede satış yapıyor.