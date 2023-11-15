Hapis cezası hükmedilmiş kişi, cezaevinde kaldığı süre zarfında iyi halli olduğu ve topluma uyum sağlayacağına kanaat getirilmişse kalan cezasını cezaevinin dışında, özgür bir biçimde cezaevi dışında geçirmesine koşullu salıverilme denir. Koşullu salıverme nedir, hangi durumlarda uygulanır?

Şartlı tahliye halk arasında koşullu salıverme olarak da bilinir. Başka bir deyişle eğer bir şahıs hakkında hapis cezası saptanmış ise ve bu şahsa cezaevinde iyi hali olarak geçirme koşulunu sağlıyor ise hapis cezasının geri kalan günlerine cezaevi dışında çektirilmesi kararı verilebiliyor. Koşullu salıverme nedir, hangi durumlarda uygulanır?

KOŞULLU SALIVERME NEDİR, HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Hapis cezası hükmedilmiş kişi, cezaevinde kaldığı süre zarfında iyi halli olduğu ve topluma uyum sağlayacağına kanaat getirilmişse kalan cezasını cezaevinin dışında, özgür bir biçimde cezaevi dışında geçirmesine koşullu salıverilme denir. Bu durumda cezasının kalanını dışarıda geçirmesi kararı şartlı tahliye olarak adlandırılır. Ayrıca, şartlı tahliye, failin topluma kazandırılmasını ve iyi halli olma durumunun devamına teşvik etmeyi amaçlar. Şartlı tahliyenin diğer adı koşullu salıverilmedir. Başka bir ifade ile eğer bir kişi hakkında hapis cezası verilmiş ise ve bu kişiye cezaevinde iyi hali olarak geçirme şartını sağlıyor ise hapis cezasının geriye kalan kısmına cezaevi dışında çektirilmesi kararı verilebilir. Buna koşullu salıverme, yani şartlı tahliye denir.

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Şartları Nelerdir?

Koşullu salıverilme (şartlı tahliye) müessesesinden yararlanmak isteyen hükümlüler, kanunda düzenlenen şartları karşılıyor olmalıdır. Hapis cezasının infazı sırasında belirli şartları yerine getirmeyen hükümlüler, koşullu salıverilme (şartlı tahliye) kurumundan faydalanamaz. O halde, koşullu salıverilme kurumundan yararlanmak için karşılanması gereken şartları sıralayalım:

1. Hükümlü, hakkında hükmedilen hapis cezasının belirli bir bölümünü cezaevinde infaz etmelidir.

2. Hükümlü, ceza infaz kurumunda (cezaevi) "iyi halli" olmalıdır.

3. Hükümlü hakkında, koşullu salıverilmesi yönünde mahkeme kararı verilmelidir.