Üye Girişi
Haberler

Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertiler, Juventus'la Filip Kostic'in transferi için anlaşmaya vardı. Peki, Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı?

Fenerbahçe, Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Sırp yıldızın transferi kısa süre içinde açıklanacak. Peki, Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı?

KOSTİC SAKAT MI?

Fenerbahçe, Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic transferini bitirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Sırp yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Kulübü'nün, 31 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, akşam saatlerinde İstanbul'a getireceği Kostic için özel uçak ayarlaması yapıyor.

Sakatlık geçmişi hakkında:

Gazeteci Süleyman Rodop, Filip Kostic gündemiyle ilgili bilgiler aktardı. Rodop'un açıklamaları şu şekilde: "Kostic'i menajerler Galatasaray'a teklif etti. Ancak oyuncunun sakatlıklarından dolayı Galatasaray çok uzatmadan görüşmelerden çekildi. Galatasaraylı bir yönetici ile görüştüm. 'Fenerbahçe Kostic ile anlaştı' dedim. 'Sakat oyuncu aldılar, hayırlı uğurlu olsun' dedi." ifadelerini kullandı.

Transfermarkt sakatlık bilgileri:

Son Sakatlığı: Bağ yaralanması

Son Sakatlık tarihi : 16 Haz 2024

Dönüş tarihi : 11 Ağu 2024

Sakatlık süresi: 56 gün

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Fenerbahçe Fenerbahçe Juventus Futbol Spor

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Kalabalığa dönüp bağıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Narin Güran" mesajı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı? Bodrumspor Manisa FK CANLI izle! Bodrumspor Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Konyaspor Iğdırspor CANLI izle! Konyaspor Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Esenler Erokspor neden başlamadı, maç yok mu? Galatasaray Esenler Erokspor maçı yayınlanmıyor mu? Osimhen gol izle! Osimhen Nijerya gol izleme linki var mı? Narin nerede, hangi derede bulundu? Eğertutmaz deresi nerede? Narin çuvalla dereye kim attı? Narin'i kim öldürdü? Küçük Narin'in katili kim? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki var mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Eylül Galatasaray Esenler Erokspor maçı nereden izlenir?
title