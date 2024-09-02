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Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen Galatasaray'ın Filip Kostic için harekete geçtiği iddia edildi. Peki, Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer etmek istediği vurgulandı. Peki, Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

KOSTİÇ KİMDİR, MEVKİİSİ NE, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Doğum: 1 Kasım 1992 (31 yıl yaşında), Kragujevac, Sırbistan

Filip Kostic orta saha pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcu. Serie A ekibi Juventus'ta forma giymektedir.

Osman Demir
Osman Demir
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