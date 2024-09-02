Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen Galatasaray'ın Filip Kostic için harekete geçtiği iddia edildi. Peki, Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer etmek istediği vurgulandı. Peki, Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
KOSTİÇ KİMDİR, MEVKİİSİ NE, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Doğum: 1 Kasım 1992 (31 yıl yaşında), Kragujevac, Sırbistan
Filip Kostic orta saha pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcu. Serie A ekibi Juventus'ta forma giymektedir.