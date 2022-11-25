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19. yüzyılda İspanya'dan bağımsızlığını kazandığında dış dünyaya kapalı ve fakir bir ülke olan Kosta Rika, aradan geçen yıllarda Latin Amerika'nın en istikrarlı, müreffeh ve gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi. Peki, Kosta Rika Müslüman mı? Kosta Rika'nın dini nedir? İşte detaylar haberimizde..

KOSTA RİKA MÜSLÜMAN MI?

Orta Amerika'nın yaşam standartları bakımından en gelişmiş ülkesi olan Kosta Rika'da yüksek kalitede sağlık ve eğitim hizmetleri, devlet tarafından halka ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitim seviyesi açısından oldukça gelişmiş olan ülke, %97 gibi yüksek bir okuryazarlık oranına sahip. İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Portekizce, Mandarin ve Fransızca dillerinde eğitimler verilen Kosta Rika'da bilişim, teknoloji ve mühendislik eğitimine de çok önem veriliyor.

Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan ülkede halkının %52'si Katolik, %25'i Protestan ve %17'si ise hiçbir dine inanmıyor. Uzun yıllar İspanyol sömürgesi olarak kalan Kosta Rika'da nüfusun büyük bölümünü İspanyol kökenlilerden oluşturuyor. Mezoamerikan ve Güney Amerika yerli kültürünün yaygın olduğu ülkede İspanya ve Avrupa kültürünün etkisi de günlük yaşamdan dil ve dini inançlara kadar pek çok alanda hala çok etkili.

KOSTA RİKA DİNİ NEDİR?

Kosta Rika, resmî adıyla Kosta Rika Cumhuriyeti (República de Costa Rica), bir Orta Amerika ülkesidir. Kosta Rika adı İspanyolcada zengin sahil anlamına gelmektedir. Kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi vardır. Büyük Okyanus'taki toprağı Cocos Adası Ulusal Parkı dolayısı ile Güney Amerika ülkesi Ekvador'a komşu sayılmaktadır. Ayrıca Kosta Rika, ordusu bulunmayan az sayıdaki ülkelerden biridir.

16. yüzyılda İspanyol kolonisi olmadan önce bu topraklarda oldukça seyrek bir yerli nüfus bulunuyordu. 19. yüzyılda İspanya'dan bağımsızlığını kazandığında dış dünyaya kapalı ve fakir bir ülke olan Kosta Rika, aradan geçen yıllarda Latin Amerika'nın en istikrarlı, müreffeh ve gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi. 1949 yılında kabul edilen bir yasa ile ülkede ordu tamamen kaldırılmıştır. Egemen devletler arasında bunu gerçekleştiren pek az devlet vardır. Kendisiyle aynı gelir seviyesindeki ülkelere göre çok daha fazla insani kalkınma gerçekleştirdiği için 2010 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından örnek ülke seçilmiştir. 2011 yılında ise yine aynı kuruluş tarafından insani kalkınma ve eşitsizlikle mücadele yanı sıra, sürdürülebilir cevre politikaları konularında UNDP'nin örnek gösterdiği bir ülke olmuştur.