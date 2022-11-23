Kosta Rika kalecisi kim? Keylor Navas kimdir? Kosta Rika'nın kalecisi Keylor Navas hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Dünya Kupası'nda bulunan Kosta Rika'nın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, Kosta Rika kalecisi kim? Keylor Navas kimdir? Kosta Rika'nın kalecisi Keylor Navas hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...

Kosta Rika'nın kalecisi Keylor Navas'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Keylor Navas kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...

KOSTA RİKA'NIN KALECİSİ KİMDİR?

Kosta Rika'nın kalecisi Keylor Navas'tır.

KEYLOR NAVAS KİMDİR?

Keylor Antonio Navas Gamboa (d. 15 Aralık 1986), Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Kosta Rikalı kaleci.

Kulüp kariyeri

San Isidro'da doğan Navas ilk profesyonel maçına Saprissa formasıyla 6 Kasım 2005 tarihinde Asociación Deportiva Carmelita karşısında çıktı. Son iki sezonunda takımın birinci kalecisi olup 6 şampiyonluk yaşamıştır. Temmuz 2010'da İspanya'nın Albacete Balompié ekibiyle anlaştı. Burada 36 La Liga 2 maçında forma giydi. 2011-12 sezonunda La Liga takımlarından Levante'de kiralık olarak oynadı. Bu süreçteki ilk ve tek maçını 13 Mayıs 2012 tarihinde ligin son maçında 3-0 yendikleri Athletic Bilbao'ya karşı oynadı. Daha sonra bonservisiyle birlikte Levante takımına transfer oldu. Navas 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve aynı yıl 10 milyon € bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu.

Millî takım kariyeri

Navas 2003 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Kosta Rika takımında yer aldı. A millî takıma ise 2006 yılında Avusturya ve İsviçre'ye karşı oynanacak dostluk maçlarında çağrıldı. Ancak millî formayı giymek 2 yıl sonra nasip oldu.