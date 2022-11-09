2022 Dünya Kupası'na günler kala tüm dünyanın dört gözle beklediği maçlar öncesi futbol severler Kosta Rika Dünya Kupası'na nasıl katıldı? Kosta Rika Dünya Kupası'nda var mı? Merak ediyorlar.

Dünya Kupası'nda Kosta Rika var mı? 2022 Dünya Kupası'na günler kala tüm dünyanın dört gözle beklediği maçlar öncesi futbol severler Kosta Rika Dünya Kupası'na nasıl katıldı? Kosta Rika Dünya Kupası'nda var mı? Merak ediyorlar. İşte detaylar...

KOSTA RİKA DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILDI?

Kosta Rika, Konfederasyonlararası play-off kazananı olarak 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır. Kosta Rika Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Japonya ile birlikte E grubunda yer almaktadır.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Dünya Kupası'na katılacak 23 ülke bulunmaktadır:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?

Katar: Ev sahibi

Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si

Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si

Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si

Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si

Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si

Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si

Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si

İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si

İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si

İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si

Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si

Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si

İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si

Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si

Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si

Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si

Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü

Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü

Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si

Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı

Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı

Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si

ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü

Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı

Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı

Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan bu turnuva; Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenecek olan ilk, Orta Doğu'da düzenlenecek olan ilk ve Güney Kore ile Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002'deki FIFA Dünya Kupası'ndan beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır. Ayrıca bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır.