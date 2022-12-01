Kosta Rika - Almanya maçı CANLI izle! Kosta Rika Almanya Dünya Kupası maçı canlı izle! Almanya maçı canlı yayın izle!
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Kosta Rika - Almanya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Kosta Rika - Almanya maçı bugün (01.12.2022) oynanacak.
Kosta Rika - Almanya maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.
Kosta Rika - Almanya maçı Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.