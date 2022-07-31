Kosova - Sırbistan Savaşı mı çıktı? Kosova ile Sırbistan arasında savaş mı çıktı?

Kosova Sırbistan savaşı mı çıktı merak ediliyor. Kosova Başbakanı Abin Kurti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada " Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek, pasaportlarını değil bu kimlikleri kullanmaları gerekecek" ifadelerini kullanmasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik yükselmeye devam ediyor. Peki, Kosova Sırbistan savaşı mı çıktı? Kosova ve Sırbistan arasında neler oluyor? Kosova ile Sırbistan arasında savaş mı çıktı? Sırbistan Kosova savaşı detaylar haberimizde...

KOSOVA SIRBİSTAN SAVAŞI MI ÇIKTI?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Kurti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada söylediği "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek" sözlerine yanıt olarak "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." dedi. Vucic'in açıklamaları sonrası Kosova-Sırbistan sınırında hareketlilik yaşanmaya başladı. İki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenleri aktif getirilirken Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti, sınırda barikatlar çekildi.

"SIRPLAR, DAHA FAZLA ZULME TAHAMMÜL ETMEYECEK"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

"BARIŞI ARIYACAĞIZ ANCAK TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti. Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

"SIRBISTAN KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi. Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

SINIR HATTI HAREKETLENDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamaları sonrası sosyal medyadan gelen görüntülerde Sırbistan- Kosova sınırında hareketliliğin olduğu rapor edildi.

SİRENLER AKTİVE EDİLDİ

Gelen video ve görüntülerde iki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenlerinin aktive edildiği öğrenildi. Öte yandan Sırp ordusu, Kosova sınırına yakın yollara barikatlar kurmaya başladı.

SIRBİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: KOSOVA TOPRAKLARINA GİRMEDİK

Sırbistan Savunma Bakanlığı bugün yaşanan gerilimle ilgili bir basın açıklaması yaparak askerlerinin Kosova topraklarına girmediğini ifade etti.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "Basında yer alan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapma gereği duyduk: Sırp askerleri, sözde Kosova topraklarına girmedi. Sözde Kosova güvenlik güçleri ile bir çatışma yaşanmadı. Sınır hattında durum stabil."